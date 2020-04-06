В Тернопольской области женщина не пустила домой мужа, который приехал из Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Тернополе мужчину, который вернулся из-за границы, родные не пустили домой. В результате ему пришлось ночевать на улице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Тернопольской области.
"Житель областного центра приехал из заработок из Польши. Согласно правилам, установленным на время карантина, хотел самоизолироваться, однако его в помещение не пустила жена. Житель Тернополя остался ночевать на улице, а на следующий день обратился за помощью к правоохранителям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работники полиции направили данного мужчину в одино из медицинских учреждений, предназначенных для таких граждан, которым негде пройти самоизоляцию по возвращении на территорию Украины.
Напомним, из Турции в Украину паромом "Карасу - Черноморск" прибыли 35 граждан Украины.