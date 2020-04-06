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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 70509 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 83239 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 96363 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 93768 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Тернопольской области женщина не пустила домой мужа, который приехал из Польши

В Тернопольской области женщина не пустила домой мужа, который приехал из Польши

Киев  •  УНН

 • 16836 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Тернополе мужчину, который вернулся из-за границы, родные не пустили домой. В результате ему пришлось ночевать на улице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Тернопольской области.

"Житель областного центра приехал из заработок из Польши. Согласно правилам, установленным на время карантина, хотел самоизолироваться, однако его в помещение не пустила жена. Житель Тернополя остался ночевать на улице, а на следующий день обратился за помощью к правоохранителям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники полиции направили данного мужчину в одино из медицинских учреждений, предназначенных для таких граждан, которым негде пройти самоизоляцию по возвращении на территорию Украины.

Напомним, из Турции в Украину паромом "Карасу - Черноморск" прибыли 35 граждан Украины.

Украинские Национальные Новости

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