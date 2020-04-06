На Тернопільщині жінка не пустила додому чоловіка, який приїхав з Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Тернополі чоловіка, який повернувся з-за кордону, рідні не пустили додому. Внаслідок чого йому довелося ночувати на вулиці. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Тернопільській області.
“Житель обласного центру приїхав із заробіток з Польщі. Згідно правил, встановлених на час карантину, хотів самоізолюватися, проте його в помешкання не пустила дружина. Тернополянин залишився ночувати на вулиці, а наступного дня звернувся за допомогою до правоохоронців”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що працівники поліції направили даного чоловіка в один з медичних закладів, призначених для таких громадян, які не мають де пройти самоізоляцію після повернення на територію України.
Нагадаємо, з Туреччини до України поромом “Карасу — Чорноморськ” прибули 35 громадян України.