В Тернопольской области выпал огромный град

Вчера, 17 июня в 17 часов в селе Худыковцы прошел дождь с гигантским градом. На видео видно, как град побил овощи, сам град - размером с перепелиное яйцо.

Напомним, 18-19 июня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Карпатском регионе, в дневные часы также в центральных, 19 июня и восточных областях местами кратковременный дождь, гроза.

Как сообщал УНН, 18 июня на юге сохранится 33-градусная жара.