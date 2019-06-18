На Тернопільщині випав величезний град
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У селі Худиківці Тернопільської області вчора випав гігантський град. Про це УНН повідомляє з посиланням на відео, яке оприлюднили на сторінці села у Facebook.
Учора, 17 червня о 17 годині у селі Худиківці пройшов дощ з гігантським градом. На відео видно, як град побив городину, сам град - розміром з перепелине яйце.
Нагадаємо, 18-19 червня в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише у Карпатському регіоні, в денні години також в центральних, 19 червня і східних областях місцями короткочасний дощ, гроза.
Як повідомляв УНН, 18 червня на півдні утримається 33-градусна спека.