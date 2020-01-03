В Тернопольской области открыли производство в отношении женщины, которая сфальсифицировала декларацию на субсидию
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Тернопольской области открыли уголовное производство по факту получения субсидии мошенническим способом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации Тернопольской области.
"Статья 190 Уголовного кодекса следователи Подволочисского отдела полиции инкриминируют 51-летней жительнице одного из сел района. Женщина, стремясь получить субсидию, прибегла к мошеннических действий", - говорится в сообщении.
Так, в ходе досудебного расследования было установлено, что подозреваемая подала в управление труда и социальной защиты населения Подволочиск РГА документы для получения субсидии, заполнив при этом декларацию, в которой указала недостоверные данные.
Как выяснилось, накануне сын с которым они совместно проживают, приобрел в собственность автомобиль стоимостью более 50 000 гривен. Данной покупки женщина не указала в поданной декларации. Обман стал основанием для начисления более пяти тысяч гривен субсидии.
Теперь, кроме возврата средств, женщина нести за свой поступок еще и уголовную ответственность. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Винницкой области судить жительницу Теплицкого района, которая в период с января по октябрь 2017 года незаконно получила субсидию от государства на 9,5 тыс. грн, чем вызвала ущерб государственному бюджету.