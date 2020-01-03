На Тернопільщині відкрили провадження проти жінки, яка сфальсифікувала декларацію на субсидію
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. На Тернопільщині відкрили кримінальне провадження за фактом отримання субсидії шахрайським способом. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації Тернопільської області.
"Статтю 190 Кримінального кодексу слідчі Підволочиського відділу поліції інкримінують 51-річній жительці одного з сіл району. Жінка, прагнучи отримати субсидію, вдалася до шахрайських дій", - сказано у повідомленні.
Так, у ході досудового розслідування було встановлено, що підозрювана подала в управління праці та соціального захисту населення Підволочиської РДА документи для отримання субсидії, заповнивши при цьому декларацію, у якій вказала недостовірні дані.
Як з’ясувалося, напередодні син з яким вони спільно проживають, придбав у власність автомобіль вартістю понад 50 000 гривень. Даної покупки жінка не зазначила у поданій декларації. Обман став підставою для нарахування понад п’яти тисяч гривень субсидії.
Тепер, окрім повернення коштів, жінка нестиме за свій вчинок ще й кримінальну відповідальність. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Вінниччині судитимуть жительку Теплицького району, яка у період з січня по жовтень 2017 року незаконно отримала житлову субсидію від держави на 9,5 тис. грн, чим спричинила збиток державному бюджету.