В Тернопольской области в поле обнаружили обгоревшее тело мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Тернопольской области в поле между двумя селами местный житель обнаружил обгоревшее тело мужчины. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ГУНП Украины в Тернопольской области, передает УНН.
"О том, что в поле между селами Плотыча и Денисов, обнаружено обгоревшее тело неизвестного мужчины правоохранителям сообщил житель района. Личность погибшего установили - это 68-летний мужчина, который одиноко проживал на хуторе, который относится к Денисовскому сельсовету", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что предварительно установлено, что смерть наступила по естественным причинам, а тело обгорело уже после смерти, в результате сжигания сухой травы.
Информацию о происшествии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований.
Как сообщал УНН, в реке Днепр возле столичного моста Патона найдено тело неизвестной женщины.