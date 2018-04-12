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В Тернопольской области в поле обнаружили обгоревшее тело мужчины

В Тернопольской области в поле обнаружили обгоревшее тело мужчины

Киев  •  УНН

 • 9713 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Тернопольской области в поле между двумя селами местный житель обнаружил обгоревшее тело мужчины. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ГУНП Украины в Тернопольской области, передает УНН.

"О том, что в поле между селами Плотыча и Денисов, обнаружено обгоревшее тело неизвестного мужчины правоохранителям сообщил житель района. Личность погибшего установили - это 68-летний мужчина, который одиноко проживал на хуторе, который относится к Денисовскому сельсовету", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что предварительно установлено, что смерть наступила по естественным причинам, а тело обгорело уже после смерти, в результате сжигания сухой травы.

Информацию о происшествии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал УНН, в реке Днепр возле столичного моста Патона найдено тело неизвестной женщины.

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