В Тернопольской области в поле обнаружили обгоревшее тело мужчины

"О том, что в поле между селами Плотыча и Денисов, обнаружено обгоревшее тело неизвестного мужчины правоохранителям сообщил житель района. Личность погибшего установили - это 68-летний мужчина, который одиноко проживал на хуторе, который относится к Денисовскому сельсовету", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что предварительно установлено, что смерть наступила по естественным причинам, а тело обгорело уже после смерти, в результате сжигания сухой травы.

Информацию о происшествии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал УНН, в реке Днепр возле столичного моста Патона найдено тело неизвестной женщины.