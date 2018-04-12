На Тернопільщині в полі виявили обгоріле тіло чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. В Тернопільській області в полі між двома селами місцевий мешканець виявив обгоріле тіло чоловіка. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба ГУНП України в Тернопільській області, передає УНН.
"Про те, що в полі між селами Плотича та Денисів, виявлено обгоріле тіло невідомого чоловіка правоохоронців повідомив житель району. Особу загиблого встановили – це 68-річний чоловік, який одиноко проживав на хуторі, що відноситься до Денисівської сільської ради", - йдеться в повідомлені.
В поліції додали, що попередньо встановлено, що смерть настала з природніх причин, а тіло обгоріло вже після смерті, внаслідок спалювання сухої трави.
Інформацію про подію правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань.
Як повідомляв УНН, у річці Дніпро біля столичного моста Патона знайдено тіло невідомої жінки.