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На Тернопільщині в полі виявили обгоріле тіло чоловіка

На Тернопільщині в полі виявили обгоріле тіло чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. В Тернопільській області в полі між двома селами місцевий мешканець виявив обгоріле тіло чоловіка. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба ГУНП України в Тернопільській області, передає УНН.

"Про те, що в полі між селами Плотича та Денисів, виявлено обгоріле тіло невідомого чоловіка правоохоронців повідомив житель району. Особу загиблого встановили – це 68-річний чоловік, який одиноко проживав на хуторі, що відноситься до Денисівської сільської ради", - йдеться в повідомлені.

В поліції додали, що попередньо встановлено, що смерть настала з природніх причин, а тіло обгоріло вже після смерті, внаслідок спалювання сухої трави.

Інформацію про подію правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Як повідомляв УНН, у річці Дніпро біля столичного моста Патона знайдено тіло невідомої жінки.

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