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В Тернопольской области раскопали массовое захоронение повстанцев

В Тернопольской области раскопали массовое захоронение повстанцев

Киев  •  УНН

 • 10665 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. В Тернопольской области раскопали массовое захоронение членов ОУН и воинов УПА. Об этом сообщили в пресс-службе Украинского института национальной памяти, передает УНН.

"Массовое захоронение членов ОУН и воинов УПА раскопали в Тернопольской области в окрестностях Шумска. Сейчас выявлено 14 останков. Исследователи предполагают, что захоронения появилось в 1946-1947 годах", - говорится в сообщении.

Масштабные разведывательные работы по выявлению массового захоронения воинов Украинской Повстанческой Армии и членов Организации украинских националистов в Тернопольской области провели работники мемориально-поискового предприятия "Судьба" совместно с Украинским институтом национальной памяти.

Согласно показаниям очевидцев, после Второй мировой войны советская власть свозила в Шумск воинов УПА и оуновцев, которые погибли в столкновениях с большевиками в окрестных лесах. Тела для идентификации клали у райотдела милиции. После этого их вывозили за город и сбрасывали в старые окопы, вероятно времен Первой мировой войны. Местные жители подтверждают предположение исследователей. Они рассказывают, что после своза с земли торчали останки человеческих тел - руки, ноги, ботинки. Впоследствии захоронения засыпали.

По словам директора КП "Судьба" с поисковой работе Владимир Харчук, артефакты, которые нашли исследователи в раскопе, подтверждают свидетельства местных жителей о захоронении УПА.

"Нашли алюминиевый крестик, пуговицы военных мундиров немецкой и советской армий, гражданские пуговицы, расческу, карманный ножик. Конечно, многое не могло быть, потому что карманы воинов перед захоронением сильно почистили", - отметил Харчук.

Теперь человеческие останки должен осмотреть судмедэксперт, впоследствии их торжественно перезахоронят на кладбище.

Напомним, в рамках проекта "Эвакуация 200" Управление гражданско-военного сотрудничества ВСУ эвакуировано около 1,5 тыс. тел и останков погибших украинских военных в Донбассе.

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