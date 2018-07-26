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На Тернопільщині розкопали масове поховання повстанців

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. У Тернопільській області розкопали масове поховання членів ОУН та вояків УПА. Про це повідомили у прес-службі Українського інституту національної пам'яті, передає УНН.

На Тернопільщині розкопали масове поховання повстанців

"Масове поховання членів ОУН та вояків УПА розкопали на Тернопільщині в околицях Шумська. Наразі виявлено 14 останків. Дослідники припускають, що захоронення з'явилось у 1946-1947 роках", - йдеться в повідомленні.

Масштабні розвідувальні роботи з виявлення масового поховання вояків Української Повстанської Армії та членів Організації українських націоналістів у Тернопільській області провели працівники меморіально-пошукового підприємства "Доля" спільно з Українським інститутом національної пам'яті.

Згідно зі свідченнями очевидців, після Другої світової війни радянська влада звозила у Шумськ вояків УПА та оунівців, які загинули в сутичках з більшовиками у навколишніх лісах. Тіла для ідентифікації клали біля райвідділку міліції. Після цього їх вивозили за місто і скидали в старі окопи, ймовірно часів Першої світової війни. Місцеві жителі підтверджують припущення дослідників. Вони розповідають, що після звезення з землі стирчали останки людських тіл - руки, ноги, черевики. Згодом поховання засипали.

За словами директора КП "Доля" з пошукової роботи Володимир Харчук, артефакти, які знайшли дослідники у розкопі, підтверджують свідчення місцевих жителів про поховання упівців.

"Знайшли алюмінієвий хрестик, ґудзики військових одностроїв німецької та радянської армій, цивільні ґудзики, гребінець, кишеньковий ножик. Звичайно, багато речей не могло бути, бо кишені вояків перед захороненням добряче почистили", - зазначив Харчук.

Тепер людські останки має оглянути судмедексперт, згодом їх урочисто перепоховають на цвинтарі.

Нагадаємо, у рамках проекту "Евакуація 200" Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ евакуйовано близько 1,5 тис. тіл та останків загиблих українських військових на Донбасі. 

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