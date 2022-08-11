В Тернопольской области сообщают о взрывах: глава ОГА призвал оставаться в укрытиях
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Социальные сети сообщают о взрывах в Тернопольской области. Глава ОГА Владимир Труш информацию не подтвердил, но и не опроверг. Призвал жителей оставаться в укрытиях, передает УНН.
Цитата
“Друзья, находитесь в укрытиях. Не паникуйте, берите информацию только из официальных источников”, – написал Труш в своем Telegram.
Дополнение
Во многих областях Украины звучит воздушная тревога.