На Тернопільщині повідомляють про вибухи: голова ОДА закликав залишатися в укриттях
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Соціальні мережі повідомляють про вибухи у Тернопільській області. Голова ОДА Володимир Труш інформацію не підтвердив, але й не спростував. Натомість закликав мешканців залишатися в укриттях, передає УНН.
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“Друзі, перебувайте в укриттях. Не панікуйте, беріть інформацію лише з офіційних джерел”, – написав Труш у своєму Telegram.
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