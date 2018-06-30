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В Тернопольской области дерево упало на крышу школы

В Тернопольской области дерево упало на крышу школы

Киев  •  УНН

 • 12898 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Из-за осложнения погодных условий, а именно сильных дождей, порывов ветра, сегодня на территории Тернопольской области наблюдались подтопления, а также произошло падение дерева на крышу школы. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области, передает УНН.

Так, около 11:00 в с.Гадинковцы на местном пруду уровень воды поднялся на 30 см выше дамбы пруда. Существовала угроза прорыва, в результате чего было возможно подтопление автомобильного моста в этом селе и 6 частных домохозяйств в с. Швайковцы Чортковского района, которое расположено ниже по течению реки Ничлавка.

"Силами арендатора пруда и местного населения проведено укрепление дамбы мешками с песком. 02.07.2018 года по данному случаю состоится заседание районной комиссии по ТЭБ и ЧС", - говорится в сообщении.

Угрозу подтопления ликвидировали в 15:00.

Кроме того, из-за загромождения сточного канала от местного пруда в с.Чагары Гусятинского района возникло частичное подтопление автодороги "Гусятин-Копычинцы", который проходит через это село. Впоследствии было проведено расчистку канала с помощью экскаватора, и частичное подтопление было ликвидировано.

Также из-за сильных порывов ветра в с. Медведевцы Бучачского района на кровлю школы упало дерево. Примерно через 50 минут после этого событие ликвидировали.

Напомним, корпус Запорожской районной больницы остался без света из-за падения дерева, которое повалили сильный ливень и порывы ветра.

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