На Тернопільщині дерево впало на дах школи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Через ускладнення погодних умов, а саме сильні дощі, пориви вітру, сьогодні на території Тернопільської області спостерігалися підтоплення, а також відбулося падіння дерева на покрівлю школи. Про це повідомила прес-служба ДСНС у Тернопільській області, передає УНН.
Так, близько 11:00 у с.Гадинківці на місцевому ставку рівень води піднявся на 30 см вище дамби ставка. Існувала загроза прориву, внаслідок чого було можливе підтоплення автомобільного моста у цьому селі та 6 приватних домогосподарств у с. Швайківці Чортківського району, яке розташоване нижче по течії річки Нічлавка.
"Силами орендаря ставка та місцевого населення проведено укріплення дамби мішками з піском. 02.07.2018 року по даному випадку відбудеться засідання районної комісії з ТЕБ та НС", – йдеться в повідомленні.
Загрозу підтоплення ліквідували о 15:00.
Крім того, через захаращення стічного каналу від місцевого ставка в с.Чагарі Гусятинського району виникло часткове підтоплення автодороги "Гусятин-Копиченці", що проходить через це село. Згодом було проведено розчистку каналу за допомогою экскаватора, і часткове підтоплення було ліквідовано.
Також через сильні пориви вітру у с. Медведівці Бучацького району на покрівлю школи впало дерево. Приблизно через 50 хвилин після цього подію ліквідували.
Нагадаємо, корпус Запорізької районної лікарні залишився без світла через падіння дерева, яке повалили сильна злива та пориви вітру.