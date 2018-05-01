На территории оккупированного Крыма зафиксировано строительство второй полосы аэродрома "Бальбек"

“Данные получены с помощью космической съемки. Согласно снимкам, на территории аэродрома сейчас активно ведутся грунтовые работы, которые были начаты в январе и являются подготовительным этапом к проведению асфальтобетонных работ по строительству новой взлетно-посадочной полосы (ВПП), которые также уже начаты”, — указано в сообщении.

В министерстве отметили, что: “На самой строительной площадке зафиксировано около 60 единиц строительной техники и, вероятно, цементный мини-завод. Кроме того, на стоянках аэродрома зафиксированы 9 самолетов МиГ-29, 1 — Ан-26, 26 — Су-27 , а также почти 100 единиц автомобильной и специальной техники”.

Новая полоса расположена параллельно уже существующей ВПП и будет длину около 4 тыс. м.

“Строительство дополнительной полосы для гражданских нужд создает новые возможности для нарушения украинского и международного законодательства международными авиакомпаниями. Это может свидетельствовать о намерениях оккупационных властей создать резервные пути сообщения полуострова с территорией РФ на случай перебоев в работе аэропорта „Симферополь“, или неудачи с проектом строительства Керченского моста”, — добавили МинТОТ.

“Из открытых источников известно, что строительство проводит Министерство обороны РФ. Это также может свидетельствовать о намерениях усиления военного присутствия РФ на территории оккупированного полуострова, в том числе в части военно-воздушных сил и сил противовоздушной обороны. К тому же, зафиксированные параметры новой ВПП свидетельствуют о том, что после завершения строительства, аэродром „Бельбек“ сможет принимать все типы самолетов военной авиации, включая стратегическую”, — сообщили в ведомстве.

Как сообщал УНН, оккупационная власть Крыма установила дорожные указатели на Керченском мосту.