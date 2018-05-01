На території окупованого Криму зафіксовано будівництво другої смуги аеродрому "Бальбек"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. В окупованому Криму неподалік Севастополя виявлено будівництво другої посадкової смуги на військовому аеродромі “Бельбек”. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій України.
“Дані отримані за допомогою космічної зйомки. Згідно зі знімками, на території аеродрому зараз активно ведуться ґрунтові роботи, які були розпочаті у січні і є підготовчим етапом до проведення асфальтобетонних робіт з будівництва нової злітно-посадкової смуги (ЗПС), які також вже розпочато”, — вказано у повідомленні.
У міністерстві зазначили, що: “На самому будівельному майданчику зафіксовано близько 60 одиниць будівельної техніки та, ймовірно, цементний міні-завод. Крім того, на стоянках аеродрому зафіксовані 9 літаків МіГ-29, 1 — Ан-26, 26 — Су-27, а також майже 100 одиниць автомобільної та спеціальної техніки”.
Нова смуга розташована паралельно до вже існуючої ЗПС і матиме довжину близько 4 тис. м.
“Будівництво додаткової смуги для цивільних потреб створює нові можливості для порушення українського та міжнародного законодавства міжнародними авіакомпаніями. Це може свідчити про наміри окупаційної влади створити резервні шляхи сполучення півострова з територією РФ на випадок перебоїв у роботі аеропорту „Сімферополь“, або невдачі з проектом будівництва Керченського мосту”, — додали МінТОТ.
“З відкритих джерел відомо, що будівництво проводить Міністерство оборони РФ. Це також може свідчити про наміри посилення військової присутності РФ на території окупованого півострова, у тому числі у частині військово-повітряних сил та сил протиповітряної оборони. До того ж, зафіксовані параметри нової ЗПС свідчать про те, що після завершення будівництва, аеродром „Бельбек“ зможе приймати всі типи літаків військової авіації, включаючи стратегічну”, — повідомили у відомстві.
Як повідомляв УНН, окупаційна влада Криму встановила дорожні вказівники на Керченському мосту.