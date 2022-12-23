На территории беларуси военные комиссариаты проводят проверку приписного состава – Генштаб

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"Слава Украине! Начались триста третьи сутки российского широкомасштабного вторжения. За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 6 авиационных ударов, в частности, по гражданским объектам в Харьковской и Днепропетровской областях. Также враг совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В то же время подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Высокое Сумской области, Хатное на Харьковщине, Стельмаховка, Андреевка, Надежда, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва Луганской области и Новоселовка, Ямполовка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Нью-Йорк, Водяное, Красногоровка и Марьинка в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Детали

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На территории республики беларусь военные комиссариаты проводят проверку приписного состава. Особое внимание уделяется старшим офицерам, состоящим в запасе.

На Северском направлении противник совершил обстрелы из РСЗО в районах населенных пунктов Блешня Черниговской области и Нововасиловка, Атинск, Искрисковщина, Павловка, Водологи и Краснополье на Сумщине.

На Слобожанском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Шевченко, Стрелка, Нескучное, Терновая, Старица, Волчанск, Волоховка и Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении враг произвел огненное поражение неподалеку от Новомлынска, Купянска, Крахмального и Берестового Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки на Луганщине.

На Лиманском направлении обстреляны Макеевка, Площадка, Краснопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекамянское, Белогоровка, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкая область.

На Авдеевском направлении от вражеского огня пострадали районы Константиновки, Водяного, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Маринки и Новомихайловки на Донетчине.

На Новопавловском направлении огневого воздействия испытали Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар и Никольское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии подверглись Марганец Днепропетровской области и город Херсон.

В связи с значительными потерями, оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске Запорожской области. Кроме того, несколько туристических баз в указанном населенном пункте используются для размещения военнослужащих оккупационных войск.

На территории временно оккупированной АР Крым вражеские подразделения осуществляют инженерное оборудование оборонных позиций вдоль автодороги Красноперекопска – Джанкой.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, уничтожила три зенитно-ракетных комплекса и один центр БПЛА противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили три пункта управления, три состава боеприпасов и восемь районов сосредоточения живой силы оккупантов.

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