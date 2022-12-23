Українські захисники ліквідували російського майора, який воював у ПВК Вагнера

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"Майору - поліцаю запасу Денису Лінніку не сиділося на пенсії. Записався до ПВК "Дембель" (Вагнера) і за традицією, як завжди, успішно демобілізований", - зазначив Штефан.

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