Українські захисники ліквідували російського майора, який воював у ПВК Вагнера
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Українські військові знищили російського найманця-майора, який воював у складі ПВК Вагнера. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у Telegram, передає УНН.
Цитата
"Майору - поліцаю запасу Денису Лінніку не сиділося на пенсії. Записався до ПВК "Дембель" (Вагнера) і за традицією, як завжди, успішно демобілізований", - зазначив Штефан.
Нагадаємо
Українські захисники знищили російського гранатометника Натана Касаткіна, який повернувся воювати в Україну після полону.