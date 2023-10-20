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На Таврическом направлении украинские защитники демилитаризовали более 200 единиц военной техники противника

Киев • УНН

 • 195309 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. На Таврическом направлении украинские защитники в течение суток повредили и уничтожили более 200 единиц военной техники противника. О достижениях наших военных сообщил Командующий оперативно-стратегической группировки войск “Таврия” бригадный генерал Александр Тарнавский в своем телеграмм канале, передает УНН.

На Таврическом направлении украинские защитники демилитаризовали более 200 единиц военной техники противника

Цитата

“Более 200 единиц поврежденной и уничтоженной вражеской техники за сутки. Общие потери оккупантов на таврийском направлении в живой силе — 1051 человек. Боевые действия продолжаются”, — отметил командующий Тарнавский в своем очередном отчете.

Детали

По данным Тарнавского украинские защитники полностью уничтожили 143 единицы военной техники противника, и еще 63 — повредили.

В частности, наши воины испепелили 31 танк, 74 ББМ, 6 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 18 БпЛА и 10 единиц автомобильной техники армейцев рф. Также они позаботились о преждевременной детонации склада боеприпасов врага.

Согласно данным отчета командующего ОСУВ “Таврия” общие потери россиян за сутки составили 1051 человек. 2 оккупанта попали в плен.

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Александр Тарнавский отметил, что захватчики в течение дня провоцировали украинских защитников атаками. Россияне нанесли один ракетный и 18 авиационных ударов, провели 43 боевых столкновения, кроме того, осуществили 859 артобстрелов позиций ВСУ.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в свою очередь в течение суток выполнили 1500 огневых задач.

Напомним

На этой неделе, на Запорожском направлении воины ОСУВ “Таврия” уничтожили вражеский самолет, и имели продвижение возле Роботино.

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