На Таврійському напрямку українські захисники демілітаризували понад 200 одиниць військової техніки противника
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. На Таврійському напрямку українські захисники впродовж доби пошкодили та знищили понад 200 одиниці військової техніки противника. Про здобутки наших військових повідомив Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” бригадний генерал Олександр Тарнавський у своєму телеграм каналі, передає УНН.
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“Понад 200 одиниць пошкодженої та знищеної ворожої техніки за добу. Загальні втрати окупантів на таврійському напрямку у живій силі — 1051 особа. Бойові дії тривають”, — зазначив командувач Тарнавський у своєму черговому звіті.
Деталі
За даними Тарнавського українські оборонці вщент знищили 143 одиниці військової техніки противника, та ще 63 — пошкодили.
Зокрема, наші воїни спопелили 31 танк, 74 ББМ, 6 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 18 БпЛА та 10 одиниць автомобільної техніки армійців рф. Також вони подбали про передчасну детонацію складу боєприпасів ворога.
Відповідно до даних звіту командувача ОСУВ “Таврія” загальні втрати росіян за добу склали 1051 особу. 2 окупанти потрапили в полон.
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Олександр Тарнавський зазначив, що загарбники впродовж дня провокували українських захисників атаками. Росіяни завдали одного ракетного та 18 авіаційних ударів, провели 43 бойових зіткнення, окрім того, здійснили 859 артобстрілів позицій ЗСУ.
Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія своєю чергою протягом доби виконали 1500 вогневих завдань.
Нагадаємо
Цього тижня, на Запорізькому напрямку воїни ОСУВ “Таврія” знищили ворожий літак, та мали просування біля Роботиного.