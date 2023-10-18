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Вдала операція СБУ: окупанти втратили важливі комплекси стеження за українською територією

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України за допомогою дронів-камікадзе примусово вимкнули агресору 5 новітніх комплексів відеоспостереження та один РЕБ. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

Вдала операція СБУ: окупанти втратили важливі комплекси стеження за українською територією

Цитата

“Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки за допомогою дронів-камікадзе відключили росіянам чотири комплекси “Муром” і один “Пергам”, — йдеться у повідомлені СБУ.

Деталі

За інформацією українських спецпризначенців, до дронової атаки СБУ, окупанти мали можливість цілодобово відслідковувати ситуацію на українській території. Досі комплекси стеження дозволяли ворогу виявляти українських захисників і коригувати артилерійські удари.

Відповідно до звіту СБУ, їхнім кіберфахівцям вдалось знищили з допомогою дронів, ще й комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21», що призначений для придушення супутникового зв'язку.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що в результаті багатоходової спецоперації СБУ, на Дніпропетровщині був затриманий ворожий агент, що збирав розвіддані про переміщення Сил оборони України.

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