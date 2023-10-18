Удачная операция СБУ: оккупанты потеряли важные комплексы слежения за украинской территорией

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“Спецназовцы Департамента кибербезопасности с помощью дронов-камикадзе отключили россиянам четыре комплекса “Муром” и один “Пергам”, — говорится в сообщении СБУ.

Детали

По информации украинских спецназовцев, до дроновой атаки СБУ, оккупанты имели возможность круглосуточно отслеживать ситуацию на украинской территории. До сих пор комплексы слежения позволяли врагу выявлять украинских защитников и корректировать артиллерийские удары.

Согласно отчету СБУ, их киберспециалистам удалось уничтожить с помощью дронов, еще и комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21», предназначенный для подавления спутниковой связи.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в результате многоходовой спецоперации СБУ, на Днепропетровщине был задержан вражеский агент, собиравший разведданные о перемещении Сил обороны Украины.