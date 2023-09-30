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На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили 8 артиллерийских систем и минометов за сутки

Киев • УНН

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КИЕВ 30 сентября. УНН. На Таврическом направлении продолжается боевая работа Сил обороны. За последние сутки потери врага составили 248 человек (безвозвратные - 84, раненые - 163, плен - 1). Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия», бригадный генерал Александр Тарнавский, передает УНН.

Детали

Всего за прошедшие сутки враг 23 раза атаковал украинские позиции и совершил 717 обстрелов, нанес 23 авиаударов. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1236 огневых задач.

За сутки украинские войска уничтожили 20 единиц военной техники противника, в частности:

  • 1 танк,
  • 3 боевые бронированные машины,
  • 8 артиллерийских систем и минометов,
  • 1 противотанковый ракетный комплекс,
  • 4 беспилотника,
  • 3 единицы автомобильной техники,
  • 3 склада боеприпасов врага.

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