На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили 8 артиллерийских систем и минометов за сутки
Киев • УНН
КИЕВ 30 сентября. УНН. На Таврическом направлении продолжается боевая работа Сил обороны. За последние сутки потери врага составили 248 человек (безвозвратные - 84, раненые - 163, плен - 1). Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия», бригадный генерал Александр Тарнавский, передает УНН.
Детали
Всего за прошедшие сутки враг 23 раза атаковал украинские позиции и совершил 717 обстрелов, нанес 23 авиаударов. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1236 огневых задач.
За сутки украинские войска уничтожили 20 единиц военной техники противника, в частности:
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- 1 танк,
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- 3 боевые бронированные машины,
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- 8 артиллерийских систем и минометов,
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- 1 противотанковый ракетный комплекс,
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- 4 беспилотника,
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- 3 единицы автомобильной техники,
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- 3 склада боеприпасов врага.
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