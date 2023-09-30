На Таврійському напрямку Сили оборони знищили 8 артилерійських систем та мінометів за добу
Київ • УНН
КИЇВ 30 вересня. УНН. На Таврійському напрямку триває бойова робота Сил оборони. За останню добу втрати ворога склали 248 осіб (безповоротні - 84, поранені - 163, полон - 1). Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський, передає УНН.
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Загалом протягом минулої доби ворог 23 рази атакував українські позиції та здійснив 717 обстрілів, завдав 23 авіаударів.
Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1236 вогневих завдань.
За добу українські війська знищили 20 одиниць військової техніки противника, зокрема:
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- 1 танк,
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- 3 бойові броньовані машини,
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- 8 артилерійських систем та мінометів,
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- 1 протитанковий ракетний комплекс,
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- 4 безпілотники,
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- 3 одиниці автомобільної техніки,
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- 3 склади боєприпасів ворога.
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