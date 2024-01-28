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На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили 364 оккупантов и 26 единиц техники - Штупун

На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили 364 оккупантов и 26 единиц техники - Штупун

Киев  •  УНН

28 январь 2024, 11:43  •  4984 просмотра

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На Таврическом направлении за прошедшие сутки, украинские защитники уничтожили 364 оккупантов, 26 единиц техники и три склада боеприпасов.

За прошедшие сутки Силам обороны на Таврическом направлении удалось уничтожить 364 оккупантов, 26 единиц техники и три склада боеприпасов.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Общие потери оккупантов составили 364 человека и, не считая БпЛА, 26 единиц техники на Таврическом направлении. В частности было уничтожено 3 танка, 8 других бронемашин, 10 автомобилей и 3 единицы специальной техники. Также перестали существовать три склада боеприпасов врага

- сказал Штупун.

Он рассказал о ситуации с применением дронов-камикадзе оккупантами.

Например около 200 (дронов - ред.) ежесуточно уничтожается, нейтрализуется. Плюс от 50 до 100 в зависимости от суток - долетает куда-то

- добавил Штупун.

Напомним,

За прошедшие сутки произошло 79 боевых столкновений. В общем враг нанес 3 ракетных и 8 авиационных ударов, применив ударные дроны типа "Shahed-136/131", совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
На Таврійському напрямку Сили оборони знищили 364 окупантів та 26 одиниць техніки - Штупун
Ukrainian Armed Forces destroy 364 occupants and 26 pieces of equipment in Tavria sector - Stupun
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