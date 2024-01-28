За добу відбулося 79 бойових зіткнень – Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу по всій території України відбулося 79 бойових зіткнень. Противник завдавав ракетних, авіаційних та безпілотних ударів, а також обстрілював українські позиції та населені пункти з реактивних систем залпового вогню. Українські війська відбили численні атаки в різних регіонах, продовжуючи стримувати та наступати на російсько-окупаційні війська.
Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 8 авіаційних ударів, застосувавши ударні дрони типу "Shahed-136/131", здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак окупантів неподалік Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та Білогорівки Луганської області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 ворожих атак біля Степового, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.
На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки окупантів південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.
На Запорізькому напрямку наші воїни відбито атаку ворога західніше Вербового Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.
Авіація сил оборони України завдала 4 удари по ворогу – Генштаб28.01.24, 07:05 • 30187 переглядiв