На Таврійському напрямку Сили оборони знищили 364 окупантів та 26 одиниць техніки - Штупун
Київ • УНН
На Таврійському напрямку упродовж минулої доби, українські оборонці знищили 364 окупантів, 26 одиниць техніки та три склади боєприпасів.
Минулої доби Силам оборони на Таврійському напрямку вдалося знищити 364 окупантів, 26 одиниць техніки та три склади боєприпасів.
Про це повідомив спікер Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону, передає УНН.
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Загальні втрати окупантів склали 364 особи і, не враховуючи БпЛА, 26 одиниць техніки на Таврійському напрямку. Зокрема було знищено 3 танки, 8 інших бронемашин, 10 автомобілів і 3 одиниці спеціальної техніки. Також перестали існувати три склади боєприпасів ворога
Він розповів про ситуацію із застосуванням дронів-камікадзе окупантами.
Наприклад близько 200 (дронів - ред.) щодоби знищується, нейтралізується. Плюс від 50 до 100 в залежності від доби - долітає кудись
Нагадаємо
Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 8 авіаційних ударів, застосувавши ударні дрони типу "Shahed-136/131", здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.