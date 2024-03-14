На Сумщине восстановили мобильную связь после ударов рф по радиотехническим объектам

В Сумской области после вражеских ударов по теле- и радиоинфраструктуре восстановили мобильную связь. Об этом в четверг заявил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает УНН.

Что касается последствий. На данный момент мобильная связь практически восстановлена. Что касается радио- и телевещания, то оперативно были проведены консультации с Офисом Президента при участии правительства и спланированы мероприятия, которые за несколько дней будут способствовать выполнению ликвидационных работ по эфирному вещанию - заявил Артюх.

Также он сообщил о ситуации относительно кабельного вещания. По его словам, всех пользователей радио- и телевещания перевели на кабельное, поэтому информированию населения о воздушных тревогах ничего не мешает.

Напомним

российские военные нанесли удары по радиотехническим объектам Сумской области. Вследствие повреждений часть территории Сумщины не может принимать украинский телевизионный и радиосигнал. Были перебои с мобильной связью.

Оккупанты осуществили массированные удары по теле- и радиоинфраструктуре Харьковской и Сумской областей: приостановлено вещание в ряде городов