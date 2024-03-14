Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
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Еврокомиссия хочет передать Украине миллиарды евро доходов с замороженных активов рф - СМИ
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НБУ ожидает решения МВФ по траншу на почти 900 млн долл. за неделю
Украина рассчитывает на более 10 млрд долл. поддержки в марте-апреле - НБУ
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На Сумщине восстановили мобильную связь после ударов рф по радиотехническим объектам
В Сумской области восстановлена мобильная связь после российского обстрела.
Юсов: в белгородской и курской областях ведутся активные боевые действия
Ведутся активные боевые действия в курской и белгородской областях россии, указали в ГУР.
Оккупанты осуществили массированные удары по теле- и радиоинфраструктуре Харьковской и Сумской областей: приостановлено вещание в ряде городов
Российские ракетные и беспилотные атаки повредили телерадиоинфраструктуру в Харьковской и Сумской областях, временно приостановив вещание в нескольких городах.
россия "заглушила сигнал" самолета британских ВВС с министром обороны Британии Шаппсом - СМИ
россия, как считается, заглушила GPS-сигнал самолета ВВС Великобритании, на борту которого находился министр обороны страны, на 30 минут.
Еврокомиссия хочет передать Украине миллиарды евро доходов с замороженных активов рф - СМИ
Европейская комиссия планирует предложить конфисковать 15-20 миллиардов евро прибыли от российских суверенных активов, замороженных в Европе, до 2027 года на поддержку Украины, но детали того, как эти средства будут использованы, все еще обсуждаются.
В Украине создадут польско-украинский центр протезирования для ветеранов
Современный центр протезирования и реабилитации ветеранов будет создан в Украине польской компанией EnForce Medical Technologies и фондами.
россияне заставляют мигрантов голосовать на фейковых выборах на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления
Россияне сгоняют более 100 000 мигрантов из Центральной Азии голосовать на фиктивных выборах на оккупированных украинских территориях, чтобы завысить явку избирателей.
НБУ ожидает решения МВФ по траншу на почти 900 млн долл. за неделю
Украина ожидает решения Совета директоров МВФ по следующему траншу в $900 млн по программе EFF за неделю.
Украина рассчитывает на более 10 млрд долл. поддержки в марте-апреле - НБУ
По словам главы Национального банка Украины, Украина ожидает получить более 10 миллиардов долларов международной помощи от партнеров в марте-апреле.
Уровень Днепра в Киеве за одни сутки поднялся на 29 см на фоне весеннего паводка - КГВА
Из-за увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища уровень воды в Днепре в Киеве за сутки поднялся на 29 см, но аварийных подтоплений по городу не зафиксировано.