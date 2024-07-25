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Видим попытки улучшить технические характеристики - Александр Рувин о результатах последних исследований вражеского оружия
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Постановление НБУ о запрете бизнесу конвертировать валютные кредиты в гривны противоречит нормам закона - адвокат
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Надеемся, что народные депутаты услышат мнение общества, которое против изменения названия города - директор Броварской стоматполиклиники
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Думы мои, думы, беда мне с вами... как руководитель АРМА пиарится на войне с рф
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Распродавать государственную землю - аморально, сначала ее должны получить военные - нардеп
Ответственность за убийство Фарион взял российский неонацист: полиция изучает информацию
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Повышение налогов в Украине может привести к еще большей релокации предпринимателей за границу - нардеп
С сегодняшнего дня восстановлено оформление паспортов для мужчин за рубежом
Забронированным мужчинам не нужно проходить ВЛК - Минцифра
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