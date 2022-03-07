В Сумской области задержаны еще 14 российских военнослужащих

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19:03 • 73136 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 117035 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111161 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 105841 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 90777 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 90866 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 79677 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Сегодня, во время движения колонны военной техники страны агрессора в направлении областного центра, военнослужащим ВСУ удалось взять 14 нападавших в плен. Об этом говорится в сообщении Нацполиции, передает УНН.

Детали

При участии правоохранителей оккупанты были доставлены в управление полиции, где уже проводятся первоочередные следственные действия.

Полицейские задержали военнослужащих Российской Федерации в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас продолжаются допросы.

Полицейские уже установили лиц нападавших. Среди них военный медик, операторы-наводчики БМП, водители военной техники и специализированных машин, а также командующий их группы.

По данному факту следователи открыли уголовное производство за частью 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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