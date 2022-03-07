В Сумской области задержаны еще 14 российских военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Сегодня, во время движения колонны военной техники страны агрессора в направлении областного центра, военнослужащим ВСУ удалось взять 14 нападавших в плен. Об этом говорится в сообщении Нацполиции, передает УНН.
Детали
При участии правоохранителей оккупанты были доставлены в управление полиции, где уже проводятся первоочередные следственные действия.
Полицейские задержали военнослужащих Российской Федерации в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас продолжаются допросы.
Полицейские уже установили лиц нападавших. Среди них военный медик, операторы-наводчики БМП, водители военной техники и специализированных машин, а также командующий их группы.
По данному факту следователи открыли уголовное производство за частью 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"