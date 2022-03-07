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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 59591 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 124270 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 151513 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 196180 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 184498 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 156943 перегляди

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На Сумщині затримано ще 14 російських військовослужбовців

На Сумщині затримано ще 14 російських військовослужбовців

Київ • УНН

 • 174543 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Сьогодні, під час руху колони військової техніки країни агресора у напрямку обласного центру, військовослужбовцям ЗСУ вдалось взяти 14 нападників у полон. Про це йдеться у повідомленні Нацполіції, передає УНН.

Деталі

За участю правоохоронців окупантів було доставлено до управління поліції, де вже проводяться першочергові слідчі дії.

Поліцейські затримали військовослужбовців Російської Федерації у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі тривають допити.

Поліцейські вже встановили осіб нападників. Серед них військовий медик, оператори-навідники БМП, водії військової техніки та спеціалізованих машин, а також командувач їх групи.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України "Посягання на територіальну цілісність та недоторканність України"

Українські Національні Новини

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