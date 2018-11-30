В Сумской области произошел взрыв в многоквартирном доме, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Бурынь (Сумская область) во время ремонтных работ в одной из частных квартир многоквартирного дома взорвался газовый баллон. В результате происшествия пострадали два человека, сообщил отдел коммуникации полиции в Сумской области, передает УНН.
Как рассказали правоохранители, в частной квартире первого этажа одной из многоэтажек взорвался баллон с газовой смесью, оставленный с вечера ремонтниками после установки натяжного потолка.
"Установлено, что в момент взрыва в квартире, кроме хозяина, находились два работника, которые должны были продолжить ремонт. Как предполагает владельца жилья, очевидно, один из них подошел к баллону с зажженной сигаретой. Сейчас двое мужчин, 49-летний ремонтник и 47-летний хозяин квартиры, находятся в больнице. У первого - термические ожоги 20% поверхности тела, второго пока обследуют. Третий человек в медицинской помощи не нуждаются. Кроме того, взрывной волной повреждены окна и двери соседних квартир", - сообщили в полиции.
Сейчас следственно-оперативная группа полиции устанавливает причины, обстоятельства и последствия взрыва, решается вопрос об открытии уголовного по ст. 196 УК Украины (неосторожное уничтожение или повреждение имущества).
Напомним, в одном из жилых домов в Харьковской области произошел взрыв бытового газа, после чего разгорелся пожар.
Как сообщал УНН, в Киеве 24-летний парень подорвался на гранате.