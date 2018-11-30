На Сумщині стався вибух у багатоквартирному будинку, є постраждалі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Бурині (Сумська область) під час ремонтних робіт в одній з приватних квартир багатоквартирного будинку вибухнув газовий балон. Внаслідок події постраждало двоє осіб, повідомив відділ комунікації поліції у Сумській області, передає УНН.

Як розповіли правоохоронці, в приватній квартирі першого поверху однієї з багатоповерхівок вибухнув балон з газовою сумішшю, залишений з вечора ремонтниками після встановлення натяжної стелі.

“З‘ясовано, що на момент вибуху у квартирі, окрім господаря, перебували два робітника, які мали продовжити ремонт. Як припускає власника житла, вочевидь, один з них підійшов до балону з запаленою цигаркою. Нині двоє чоловіків, 49-річний ремонтник і 47-річний господар квартири, знаходяться у лікарні. У першого — термічні опіки 20% поверхні тіла, другого поки що обстежують. Третій чоловік медичної допомоги не потребують. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджені вікна та двері кількох сусідніх квартир”, — повідомили у поліції.

Наразі слідчо-оперативна група поліції встановлює причини, обставини та наслідки вибуху, вирішується питання про відкриття кримінального за ознаками ст. 196 КК України (необережне знищення чи пошкодження майна).

Нагадаємо, в одному з житлових будинків у Харківській області стався вибух побутового газу, після чого розгорілася пожежа.

Як повідомляв УНН, у Києві 24-річний хлопець підірвався на гранаті.

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