На Сумщині стався вибух у багатоквартирному будинку, є постраждалі

Як розповіли правоохоронці, в приватній квартирі першого поверху однієї з багатоповерхівок вибухнув балон з газовою сумішшю, залишений з вечора ремонтниками після встановлення натяжної стелі.

“З‘ясовано, що на момент вибуху у квартирі, окрім господаря, перебували два робітника, які мали продовжити ремонт. Як припускає власника житла, вочевидь, один з них підійшов до балону з запаленою цигаркою. Нині двоє чоловіків, 49-річний ремонтник і 47-річний господар квартири, знаходяться у лікарні. У першого — термічні опіки 20% поверхні тіла, другого поки що обстежують. Третій чоловік медичної допомоги не потребують. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджені вікна та двері кількох сусідніх квартир”, — повідомили у поліції.

Наразі слідчо-оперативна група поліції встановлює причини, обставини та наслідки вибуху, вирішується питання про відкриття кримінального за ознаками ст. 196 КК України (необережне знищення чи пошкодження майна).

Нагадаємо, в одному з житлових будинків у Харківській області стався вибух побутового газу, після чого розгорілася пожежа.

Як повідомляв УНН, у Києві 24-річний хлопець підірвався на гранаті.