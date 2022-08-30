В Сумской области планируют ввести смешанную форму обучения - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Сумской области планируют ввести смешанную форму обучения. Об этом во время брифинга сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает корреспондент УНН.
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“В основном, это будет смешанная форма обучения в тех заведениях, в которых есть возможность организовать объекты укрытия и бомбоубежища, как и для работников учебных заведений, так и для самих учащихся”, – сообщил Живицкий.
Детали
Он отметил, что некоторые школы откроются исключительно в онлайн-режиме – это 25-километровая зона от границы с российской федерацией. По словам Живицкого, обстрелы Сумской области с территории россии не бывают глубже, чем 15 км вглубь области.
“Еще плюс 10 км мы взяли такую полосу опасности. Далее, уже совместно с органами самоуправления, с родителями мы определяемся по режиму обучения во всех учебных заведениях. Если еще неделю-две назад большинство родителей выступали за онлайн-обучение, то сегодня, когда была проведена работа с родителями, и были созданы все необходимые условия для обучения, родители просят восстановить хотя бы смешанную форму обучения”, – добавил он.
Дополнение
Ночью и утром российские войска из самоходной артиллерийской установки обстреляли Сумскую область – зафиксировано 20 "прилетов".