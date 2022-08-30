Армія рф обстріляла з артилерії Сумщину: 20 "прильотів"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Вночі та вранці російські війська із самохідної артилерійської установки обстріляли Сумщину – зафіксовано 20 "прильотів". Про це в Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Близько першої години ночі по території Краснопільської громади було 6 прильотів із САУ. Без жертв та руйнувань. З восьмої ранку було 14 прильотів з артилерії по Великописарівській громаді. Подробиці згодом", – написав Живицький.
Нагадаємо
29 серпня російські війська 43 рази обстріляли п'ять громад у Сумській області.