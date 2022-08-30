Армія рф обстріляла з артилерії Сумщину: 20 "прильотів"

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"Близько першої години ночі по території Краснопільської громади було 6 прильотів із САУ. Без жертв та руйнувань. З восьмої ранку було 14 прильотів з артилерії по Великописарівській громаді. Подробиці згодом", – написав Живицький.

Нагадаємо

29 серпня російські війська 43 рази обстріляли п'ять громад у Сумській області.