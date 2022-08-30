Армия рф обстреляла из артиллерии Сумскую область: 20 "прилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Ночью и утром российские войска из самоходной артиллерийской установки обстреляли Сумскую область – зафиксировано 20 "прилетов". Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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"Около часа ночи по территории Краснопольской громады было 6 прилетов из САУ. Без жертв и разрушений. С восьми утра было 14 прилетов из артиллерии по Великописаревской громаде. Подробности позже", – написал Живицкий.
Напомним
29 августа российские войска 43 раза обстреляли пять громад в Сумской области.