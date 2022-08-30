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На Сумщині планують ввести змішану форму навчання - ОВА

Київ • УНН

 • 2102833 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Сумській області планують ввести змішану форму навчання. Про це під час брифінгу повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає кореспондент УНН.

На Сумщині планують ввести змішану форму навчання - ОВА

Цитата

“В основному, це буде змішана форма навчання в тих закладах, у яких є можливість організувати об’єкти укриття та бомбосховища, як і для працівників навчальних закладів, так і для самих учнів”, – повідомив Живицький.

Деталі

Він зазначив, що деякі школи відкриються виключно в онлайн-режимі – це 25-кілометрова зона від кордону з російською федерацією. За словами Живицького, обстріли Сумщини з території рф не бувають глибше, ніж 15 км углиб області.

“Ще плюс 10 км ми взяли таку смугу небезпеки. Далі, вже спільно з органами самоврядування, з батьками ми визначаємося щодо режиму навчання в усіх навчальних закладах. Якщо ще тиждень-два тому більшість батьків виступала за онлайн-навчання, то сьогодні, коли була проведена робота з батьками, та були створені всі необхідні умови для навчання, батьки просять відновити хоча б змішану форму навчання”, – додав він.

Доповнення

Вночі та вранці російські війська із самохідної артилерійської установки обстріляли Сумщину – зафіксовано 20 "прильотів".

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