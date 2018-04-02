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В Сумской области эвакуируют жителей из-за резкого повышения уровня воды в реке

В Сумской области эвакуируют жителей из-за резкого повышения уровня воды в реке

Киев  •  УНН

 • 10313 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Резкое повышение уровня воды в р. Ахтирка в Сумской области роизошло из-за интенсивного таяния снега. Вследствие этого проводится эвакуация населения г. Ахтырка. Об этом сообщил пресс-центр ГУ ГСЧС в Сумской области, передает УНН.

"2 апреля в 1:15 в результате интенсивного таяния снега в г. Ахтырка произошло резкое повышение уровня воды в р.Охтирка, что привело к подтоплению частных домовладений на 11-ти улицах города. Максимальный уровень воды составлял до 80 см, по состоянию на 07:00 он уже уменьшился на 10 см", - говорится в сообщении.

Отмечено, что проводится эвакуация населения.

"С 25 подтопленных домов эвакуированы 43 человека, из которых 6 - временно размещены в гостинице "Нефтяник", 1 человек госпитализирован в Ахтырской центральной райбольницы, остальные находятся в близких", - передает пресс-служба спасателей.

Также в городе полицейские на плавсредствах проводят патрулирование, доставляют людей в безопасное место и поддерживают общественный порядок, передает отдел коммуникации полиции Сумской области.

"Первые сообщения о наводнении начали поступать в дежурную часть после часа ночи. По словам жителей, вода поднялась почти на метр, были подтоплены дома и хозяйственные помещения", - передают в полиции.

Напомним, из-за прохождения волны весеннего половодья и усиление ветра в створе гидропоста Вилково ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 185 см над нулем поста, при которой подтопляется 50% города Вилково Одесской области.

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