На Сумщині евакуюють жителів через різке підвищення рівня води у річці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Різке підвищення рівня води у р. Охтирка на Сумщині відбулося через інтенсивне танення снігу. Внаслідок цього проводиться евакуація населення м. Охтирка. Про це повідомив прес-центр ГУ ДСНС у Сумській області, передає УНН.
“2 квітня о 01:15 внаслідок інтенсивного танення снігу в м.Охтирка відбулося різке підвищення рівня води у р.Охтирка, що призвело до підтоплення приватних домоволодінь на 11-ти вулицях міста. Максимальний рівень води становив до 80 см, станом на 07:00 він вже зменшився на 10 см”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що проводиться евакуація населення.
“З 25 підтоплених будинків евакуйовано 43 людини, з яких 6 — тимчасово розміщені в готелі "Нафтовик", 1 особа госпіталізована до Охтирської центральної райлікарні, решта знаходяться у близьких”, — передає прес-служба рятувальників.
Також у місті поліцейскі на плавзасобах проводять патрулювання, доправляють людей у безпечне місце та підтримують громадський порядок, передає відділ комунікації поліції Сумщини.
“Перші повідомлення про повінь почали надходити до чергової частини після першої години ночі. За словами мешканців, вода піднялась майже на метр, були підтоплені будинки та господарські приміщення”, — передають в поліції.
Нагадаємо, через проходження хвилі весняного водопілля та посилення вітру у створі гідропоста Вилкове очікується подальше підвищення рівнів води з досягненням небезпечної позначки 185 см над нулем поста, при якій підтоплюється 50 % міста Вилкове Одеської області.