На суде в США о гибели Джорджа Флойда отложили выбор присяжных
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Судья Питер Кагилл, ответственный за суд над бывшим полицейским Дереком Шовин, которого обвиняют в смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, в понедельник, 8 марта, отложил как минимум на день отбор присяжных для процесса. Между тем протестующие у здания суда в Миннеаполисе требовали наказания Шовина, передает УНН со ссылкой на DW.
Что известно
По словам судьи, он не имеет юрисдикции определять, нужно ли восстанавливать обвинения в убийстве третьей степени, пока продолжается процесс апелляции по этому вопросу. Планировалось, что процесс отбора присяжных начнется в понедельник. Но когда прокуроры подали в апелляционный суд заявление о приостановлении дела, он отослал потенциальных присяжных по домам в день.
Контекст
Полицейского Дерека Шовина обвиняют в убийстве второй степени (непредумышленном убийстве), однако на прошлой неделе апелляционный суд порекомендовал Кагиллу рассмотреть возможность квалификации преступления как убийства третьей степени. По мнению экспертов, это повышает вероятность осуждения Шовина.
Что предшествовало
25 мая 2020 года в Миннеаполисе после жесткого задержания полицейским умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Гнев и возмущение протестующих вызвало опубликованное в сети видео задержания мужчины.
На нем видно, как он лежит на земле, к которой его коленями прижимают полицейские. Один из них давил коленом на шею Флойда, который громко и неоднократно говорил, что не может дышать. Впрочем, полицейский не прекратил прижимать человека к земле, пока Флойд не замолчал и не потерял сознание. Впоследствии Флойд скончался в больнице.
Публикация видео вызвала массовые протесты и беспорядки по всей стране, которые сопровождались столкновением с полицией, стрельбой, мародерством и введением во многих городах США комендантского часа.