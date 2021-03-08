На суді у США щодо загибелі Джорджа Флойда відклали вибір присяжних
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Суддя Пітер Кагілл, відповідальний за суд над колишнім поліцейським Дереком Шовіном, якого обвинувачують у смерті афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання, в понеділок, 8 березня, відклав щонайменше на день відбір присяжних для процесу. Тим часом протестувальники біля будівлі суду в Міннеаполісі вимагали покарання Шовіна, передає УНН із посиланням на DW.
Що відомо
За словами судді, він не має юрисдикції визначати, чи потрібно відновлювати обвинувачення в убивстві третього ступеню, поки триває процес апеляції щодо цього питання. Планувалося, що процес відбору присяжних почнеться в понеділок. Але коли прокурори подали до апеляційного суду заяву щодо призупинення справи, він відіслав потенційних присяжних по домівках на день.
Контекст
Поліцейського Дерека Шовіна обвинувачують у вбивстві другого ступеня (ненавмисному вбивстві), проте минулого тижня апеляційний суд порекомендував Кагіллу розглянути можливість кваліфікації злочину як вбивства третього ступеню. На думку експертів, це підвищує імовірність засудження Шовіна.
Що передувало
25 травня 2020 року в Міннеаполісі після жорсткого затримання поліцейським помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. Гнів і обурення протестувальників викликало опубліковане у мережі відео затримання чоловіка.
На ньому видно, як він лежить на землі, до якої його колінами притискають поліцейські. Один з них тиснув коліном на шию Флойда, який голосно та неодноразово говорив, що не може дихати. Утім, поліцейський не припинив притискати чоловіка до землі, поки Флойд не замовкнув та не знепритомнів. Згодом Флойд помер у лікарні.
Публікація відео спричинила масові протести і заворушення у всій країні, які супроводжувалися зіткненням з поліцією, стріляниною, мародерством і запровадженням у багатьох містах США комендантської години.