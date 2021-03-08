У США розпочався суд на експоліцейським, підозрюваним у вбивстві Флойда, яке викликало масові протести

Деталі

Розгляд проводиться в суді округу Хеннепін (штат Міннесота), головує суддя Пітер Кехілл. Трансляцію із залу суду веде місцева газета Star Tribune. Шовін присутній на процесі.

Навколо суду і ряду інших будівель в Міннеаполісі раніше були встановлені паркан і бетонні огорожі. Влада побоюється проведення демонстрацій і заворушень. Біля суду в останні дні вже мали місце акції, будь-яких інцидентів не було.

Сторони, як очікується, відберуть 12 членів журі, а також ще двох запасних. Очікується, що захист або обвинувачення зможуть виступити зі вступним словом не раніше 29 березня.

Є ймовірність, що терміни проведення розгляду будуть змінені, оскільки раніше апеляційний суд постановив, що слід переглянути рішення, що стосується зняття частини звинувачень з Шовіна. Спочатку йому пред’явили звинувачення у вбивстві третього ступеня, тобто ненавмисному. Пізніше прокуратура наполягла на тому, щоб йому інкримінувалося також вбивство другого ступеня. Відповідно до законів штату, це більш тяжкий злочин. Йдеться про ненавмисне вбивство при спробі вчинити інший злочин. Іншим злочином в даному випадку прокуратура вважає напад на Флойда.

Суд в окрузі Хеннепін раніше дозволив пред’явити Шовіну звинувачення у вбивстві другого ступеня. Разом з тим він зняв з експоліцейського звинувачення у вбивстві третього ступеня і пізніше відмовив прокуратурі в скасуванні цього рішення. Тепер, згідно з постановою апеляційного суду, питання про пред’явлення Шовіну звинувачень у вбивстві третього ступеня слід розглянути заново.

Незважаючи на це, суддя Кехілл підкреслив в понеділок на початку процесу, що сторони можуть приступити до підбору журі. Проти цього виступала прокуратура.

За вбивство другого ступеня в Міннесоті передбачено покарання у вигляді тюремного ув’язнення тривалістю до 40 років. За вбивство третього ступеня — до 25 років. На думку експертів, якщо Шовіну одночасно будуть пред’явлені звинувачення другого і третього ступеня, журі присяжних з більшою ймовірністю може визнати його винним хоча б в одному з них. Зокрема, визнання його винним у вбивстві третього ступеня присяжні можуть порахувати компромісом, йдеться в публікації.

Смерть Джорджа Флойда і протести після

Флойд помер після того, як при його затриманні в Міннеаполісі 25 травня 2020 року Шовін застосував жорсткий задушливий прийом. 26 травня всіх чотирьох правоохоронців, які брали участь в арешті афроамериканця, звільнили. Шовіну пред’явили звинувачення в ненавмисному вбивстві. Трьом іншим колишнім поліцейським інкримінуються, зокрема, злочинна недбалість, пособництво і підбурювання до вбивства, а також пособництво в ненавмисному вбивстві. Всі четверо були звільнені під заставу.

Після смерті Флойда в США мали місце масові протести і заворушення. Для відновлення спокою до місцевих правоохоронних органів підключалася Національна гвардія США. Приблизно в 40 містах, включаючи Вашингтон і Нью-Йорк, вводилася комендантська година.