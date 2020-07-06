На столичном Подоле произошла стрельба: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Рано утром в Киеве на Подоле произошла стрельба, в результате чего двое мужчин были задержаны. По этому факту возбуждено уголовное производство. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в Подольском управлении полиции ГУНП в Киеве.
"У кинотеатра "Жовтень" находилась компания молодых людей, и к ним подошли двое местных жителей и сделали им замечание за то, что они себя громко вели, хотя в Подольское отделение полиции ни одного обращения от граждан не поступало. Между ними началась потасовка, во время которой один из мужчин, который подошел, он достал оружие и сделал несколько выстрелов. Полицейские вмешались в ситуацию, прекратили конфликт и доставили двух граждан и всю компанию в отделение полиции", - отметили в полиции.
Так, в отделе коммуникаций добавили, что с места происшествия были изъяты оружие и магазины к нему.
"Двух киевлян задержали в порядке статьи 208 УПК, это - местные жители 37 и 39 лет. С места происшествия были изъяты пистолет и два магазина и телескопическая металлическая палка. Вроде она была в руках тех двух мужчин, подошли и сделали замечание. По данному факту возбуждено уголовное производство, ч. 4 ст. 296 по факту хулиганства с применением оружия. Сейчас с ними общаются следователи и выясняют все обстоятельства произошедшего", - добавили в полиции.
Напомним, в Ивано-Франковске произошла стрельба, в результате чего огнестрельное ранение получил мужчина, которого госпитализировали в больницу.