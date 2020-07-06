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На столичному Подолі сталася стрілянина: відкрито провадження

На столичному Подолі сталася стрілянина: відкрито провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Рано вранці у Києві на Подолі сталася стрілянина, внаслідок чого двох чоловіків було затримано. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у Подільському управлінні поліції ГУНП у місті Києві.

“Біля кінотеатру "Жовтень“ перебувала компанія молодих людей, і до них підійшло двоє місцевих жителів і зробили їм зауваження через те, що вони себе гучно поводили, хоча до Подільського відділення поліції жодного звернення від громадян не надходило. Між ними розпочалась штовханина, під час якої один із чоловіків, який підійшов, він дістав зброю та здійснив декілька пострілів. Поліцейські втрутилися у ситуацію, припинили конфлікт і доставили двох громадян і всю компанію у відділок поліції”, — зазначили у поліції.

Так, у відділі комунікацій додали, що з місця події було вилучено зброю та магазини до неї.

“Двох киян було затримано в порядку статті 208 КПК, це — місцеві мешканці 37 та 39 років. З місця події було вилучено пістолет та два магазини і телескопічну металеву палицю. Начебто вона була у руках тих двох чоловіків, що підійшли та зробили зауваження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, ч. 4 ст. 296 по факту хуліганства із застосуванням зброї. Зараз з ними спілкуються слідчими та з’ясовують всі обставини події”, — додали у поліції.

Нагадаємо, в Івано-Франківську сталася стрілянина, внаслідок чого вогнепальне поранення отримав чоловік, якого госпіталізували в лікарню. 

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