На столичном Крещатике ограничили движение из-за шествия
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. На улице Крещатик в центре Киева частично ограничили движение из-за шествия, сообщает УНН.
Движение ограничено на стороне домов с четными номерами в направлении от Европейской площади. Этой частью дороги автомобили не едут. Шествие сопровождают патрульные на авто.
Люди, участвующие в ходе, держат в руках лампадки, некоторые несут сине-желтые флаги Украины, а также красно-черные флаги.
Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины.
Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.