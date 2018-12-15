На столичному Хрещатику обмежили рух через ходу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. На вулиці Хрещатик у центрі Києва частково обмежили рух через ходу, повідомляє УНН.
Рух обмежено на стороні будинків з парними номерами в напрямку від Європейської площі. Цією частиною дороги автомобілі не їдуть. Ходу супроводжують патрульні на авто.
Люди, які беруть участь в ході, тримають у руках лампадки, деякі несуть синьо-жовті прапори України та червоно-чорні стяги.
Нагадаємо, за результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено Автокефальну Помісну Православну Церкву України.
Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.