На столичном Крещатике частично ограничат движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Киеве на Крещатике с 7 по 9 апреля, а также 11 апреля частично ограничат движение траснпорту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"С 7 апреля по 9 апреля, а также 11 апреля на улице Крещатик частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на улице Крещатик продолжается текущий ремонт. Покрытие обновляют большими участками. Дорожники работают по всей длине улицы от Европейской до Бессарабской площадей.
Напомним, в Запорожье с 8 апреля остановится работа общественного транспорта для населения, кроме работников объектов критической инфраструктуры, которым выдадут пропуска, по которым они смогут передвигаться по городу.