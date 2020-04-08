На столичному Хрещатику частково обмежать рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Києві на Хрещатику із 7 по 9 квітня, а також 11 квітня частково обмежать рух траснпорту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Із 7 квітня до 9 квітня, а також 11 квітня на вулиці Хрещатик частково обмежено рух транспорту", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на вулиці Хрещатик триває поточний ремонт. Покриття оновлюють великими ділянками. Дорожники працюють на всій довжині вулиці: від Європейської до Бессарабської площ.
Нагадаємо, у Запоріжжі з 8 квітня зупиниться робота громадського транспорту для населення, окрім працівників об’єктів критичної інфраструктури, яким видадуть перепустки, за якими вони зможуть пересуватись містом.