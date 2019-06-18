На столичном Крещатике автомобиль провалился под землю

Под авто треснул асфальт и появилась яма, в которую попало авто.

Сейчас на месте происшествия работает экипаж патрульной полиции. Они огородили место происшествия предупредительными конусами.

Владелец автомобиля не находился внутри на момент происшествия.

Напомним, в результате прорыва трубы в центре Киева "сварился" автомобиль.