На столичном Печерске перебои с водоснабжением из-за аварии, движение ограничено
Киев • УНН
Из-за повреждения системы водоснабжения на улице Кропивницкого в Киеве ограничено движение транспорта, водоснабжение временно отсутствует по нескольким адресам, а в одно из пострадавших зданий было направлено автоцистерну с питьевой водой.
Из-за повреждения системы водоснабжения на улице Кропивницкого в Киеве ограничено движение транспорта, водоснабжение временно отсутствует по нескольким адресам, сообщили в КГГА в среду, пишет УНН.
Детали
Из-за повреждения водопровода на улице Кропивницкого в Киеве движение транспорта ограничено. Аварийно-восстановительная бригада уже работает на месте.
Временно отсутствует водоснабжение по адресам: ул. Кропивницкого, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Крутой спуск, 6/2; ул. Шелковичная, 48.
Для потребителей направлена автоцистерна с питьевой водой на улице Кропивницкого, 10.
В столице упал кран и повредил трубу с водоснабжения: улицу затопило1 декабря 2023, 11:53 • 23105 просмотров