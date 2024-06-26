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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На столичном Печерске перебои с водоснабжением из-за аварии, движение ограничено

На столичном Печерске перебои с водоснабжением из-за аварии, движение ограничено

Киев  •  УНН

26 июня 2024, 07:00  •  4559 просмотра

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Из-за повреждения системы водоснабжения на улице Кропивницкого в Киеве ограничено движение транспорта, водоснабжение временно отсутствует по нескольким адресам, а в одно из пострадавших зданий было направлено автоцистерну с питьевой водой.

Из-за повреждения системы водоснабжения на улице Кропивницкого в Киеве ограничено движение транспорта, водоснабжение временно отсутствует по нескольким адресам, сообщили в КГГА в среду, пишет УНН.

Детали

Из-за повреждения водопровода на улице Кропивницкого в Киеве движение транспорта ограничено. Аварийно-восстановительная бригада уже работает на месте.

Временно отсутствует водоснабжение по адресам: ул. Кропивницкого, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Крутой спуск, 6/2; ул. Шелковичная, 48.

Для потребителей направлена автоцистерна с питьевой водой на улице Кропивницкого, 10.

В столице упал кран и повредил трубу с водоснабжения: улицу затопило1 декабря 2023, 11:53 • 23105 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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polshaПольша
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